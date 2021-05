Questa sera, alle 22, l’Atletico Madrid affronterà la Real Sociedad in una sfida chiave per l’assegnazione del titolo. I colchoneros con una vittoria si porterebbero a +5 sul Barcellona e Real Madrid (i blancos con una partita in meno). La novità di formazione del Cholo, secondo AS, potrebbe essere in attacco, con il rilancio di Joao Felix dal primo minuto. Il fantasista portoghese classe ’99 ha avuto un ruolo marginale nelle ultime partite, ma la vittoria del titolo deve passare anche dai suoi piedi.