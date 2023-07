Il futuro di Angel Correa è incerto, l'attaccante dell'Atletico Madrid ne ha parlato a Marca: "So che c'è ancora molto mercato, ma non è una mia decisione. Sono un giocatore dell'Atletico fino al 2026. Sto preparando la stagione con entusiasmo, qualunque cosa dovrà essere sarà. Se deve continuare qui, sono felice perché sembra di essere a casa mia".



SOGNO - "E ora ho il mio sogno da calciatore dell'Atletico, ovvero vincere la Champions League. Spero di avere l'opportunità di contribuire a realizzarlo perché sarebbe anche qualcosa che manca al club e questo è il sogno che hanno tutti i colchoneros. Speriamo di poterlo realizzare prima che me ne vada".