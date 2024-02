Atletico Madrid, De Paul: 'Inter la più forte d'Italia, al Metropolitano cambia tutto. Io vicino alla Juve...'

Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Atletico Madrid, parla a Sport Mediaset dopo la partita persa 1-0 sul campo dell'Inter, andata della sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League: "Abbiamo affrontato la squadra attualmente più forte d'Italia ed erano favoriti, dato che lo scorso anno hanno giocato la finale di Champions League. Con la sconfitta andiamo a casa un po' così, ma sono partite da 180 minuti e al Metropolitano possiamo cambiare l'esito".



L'Inter è anche una delle migliori squadre d'Europa secondo lei?

"I numeri dicono così, sicuramente sono in grande forma. Penso di sì, sono una delle squadre più in forma anche in Europa".



Vero che poteva tornare a giocare in Italia, soprattutto nella Juventus?

"No. Sono felice all'Atletico Madrid e voglio rimanerci per tanto tempo".