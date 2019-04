Clima teso tra l'Atletico Madrid e Diego Costa. Come svela AS, l'attaccante stamattina si è regolarmente presentato al centro sportivo dell'Atletico ma non ha voluto allenarsi insieme ai compagni, e non ha presentato una motivazione valida per il suo comportamento. Il giornale spagnolo fa notare che proprio ieri Costa ha ricevuto dal club la notifica di un procedimento disciplinare nei suoi confronti in seguito alla squalifica di 8 giornate rimediata in Liga. Per il 30enne giocatore ispano-brasiliano piove sul bagnato, vista la contemporanea accusa di frode fiscale che pende su di lui.