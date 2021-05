Secondo il Mundo Deportivo, l'Atletico Madrid potrebbe vedere due suoi giocatori in Serie A nella prossima stagione. Uno è di proprietà del club ma è in prestito in Turchia, mentre l'altro gioca coi colchoneros, ma lo farà fino al 30 giugno, data in cui dovrà tornare all'Arsenal, squadra proprietaria del suo cartellino.

Si tratta di Francisco Montero e Lucas Torreira: il primo è ricercato dal Napoli per sostituire Maksimovic (che andrà via a zero); l'ex Sampdoria, invece, ha già espresso il desiderio di tornare in Sudamerica, al Boca Juniors, per motivi familiari. Ma la Fiorentina vuole rafforzare il centrocampo e crede che l'uruguaiano sia il calciatore ideale per la prossima stagione: il costo è di 15 milioni.