Atletico Madrid: è fatta per l'addio di Soyuncu

L'Atletico Madrid ha virtualmente chiuso la cessione di Caglar Soyuncu, difensore centrale turco corteggiatissimo da numerosi club fra cui anche Milan e Porto. Nei giorni scorsi sono circolate diverse dichiarazioni più o meno ufficiali dalla Turchia del ds dei Colchoneros Andrea Berta che allontanavano l'accordo con il Fenerbahce, ma secondo quanto riportato dalla stampa spagnola con As in prima fila è proprio il club turco in cui militano Bonucci e Dzeko ad essere pronto a chiudere l'affare. Il centrale turco vuole più spazio rispetto a quanto riservatogli da Diego Simeone e lo vuole proprio in patria per avere più chance di arrivare agli Europei con la sua Turchia.