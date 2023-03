L'Atlético Madrid ha indicato quale sarà il suo percorso per i mesi estivi. Dato il budget basso e l’incertezza su come finirà il campionato, l’idea è quella di puntare sui giocatori in scadenza di contratto. I tre nomi principali, secondo Fichajes.net, sono: Caglar Soyunçu, Marcus Thuram, Riquelme.