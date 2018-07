Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'Atletico Madrid ha richiesto Olivier Giroud al Chelsea come nuova soluzione per l'attacco: i colchoneros hanno richiesto il calciatore in prestito con diritto di riscatto, al contrario dell'obbligo richiesto dai blues. Il club madrileno è ancora in attesa di una risposta dal Milan per Kalinic, con la proprietà che deciderà nelle prossime ore quali dirigenti dovranno trattare il passaggio di Kalinic all'Atléti, club al quale il croato si è promesso da tempo.