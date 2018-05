In attesa della finale di Champions League, in programma sabato 26 maggio tra Real Madrid e Liverpool, la vittoria di stasera dell'Atletico Madrid sul Marsiglia nella finale di Europa League firma l'ennesimo successo, negli ultimi anni, del calcio spagnolo in Europa. Dal 2014 si sono disputate 9 edizioni delle due competizioni continentali per club, di cui ben 8 vinte da squadre iberiche:

2014 EL- Siviglia

2014 CL - Real Madrid

2015 EL - Siviglia

2015 CL - Barcellona

2016 EL - SIviglia

2016 CL - Real Madrid

2017 EL - Manchester United

2017 CL - Real Madrid

2018 EL - Atletico Madrid