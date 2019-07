Dopo settimane di attesa, la scelta è arrivata: Filipe Luis lascia l'Atletico Madrid. L'annuncio è stato dato dallo stesso giocatore brasiliano, di ritorno dalla Coppa America, attraverso una conferenza stampa. "Non è un addio: sono qui per dire grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa avventura lunga otto anni. Sono stati i migliori anni della mia vita, mi avete trattato sempre così bene. Per me è un giorno felice, parto con la coscienza pulita per aver dato tutto. E' un saluto come calciatore, ma in futuro tornerò in questo club".