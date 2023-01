L'Atletico Madrid valuta l'ormai verosimile ipotesi di salutare Joao Felix in questa finestra di mercato. Secondo The Athletic, i Colchoneros hanno fissato il prezzo per il prestito del giocatore a 21 milioni, che comprendono i 15 milioni per l'operazione a titolo temporaneo e i 6 milioni di ingaggio del portoghese. Chelsea, Manchester United e Arsenal monitorano la situazione interessati.