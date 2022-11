Chi avrebbe scommesso che in un girone con Porto, Bruges e Leverkusenalzi una mano e si faccia avanti. Perché una sola vittora in 6 partite, con solo 5 gol fatti e 9 subiti (peggior difesa delle 4) è uno score che è ben lontano dagli standard a cui i Colchoneros ci avevano abituato. Una debacle totale che però inizia ad avere radici profonde, in qualcosa che si è rotto e che non funziona più.- Va detto e ricordato che 8 titoli in 10 anni, costruendo una squadra a propria immagine e somiglianza, non succede per caso.che lotta contro tutto e tutti,con il ko di Oporto che, per l'arrendevolezza con cui è arrivato, in una partita decisiva, allontana ancor di più il modello del Cholismo dalla realtà. Una caporetto che riporta inesorabilmente le lancette all'indietro, a quando dopo la seconda finale di Champions persa contro il Real MadridAllora il club e l'allenatore argentino trovarono la forza (a suon di milioni) di proseguire insieme, di rilanciare un progetto che portò a una Europa League (dopo un altro flop ai gironi di Champions) a una Supercoppa Europea e a un titolo della Liga.. No, non bello e divertente, ma concreto, arcigno, fastidioso. Oggi in pochi nella rosa dell'Atletico rispondono a queste caratteristiche perchénato nel 2011 e che ha portato l'Atletico fra le grandi d'Europa.La fine di un'era è il titolo che riecheggia dalla Spagna e, a dire no ad una nuova conferma, alla permanenza sulla panchina che è diventata più sua che di tanti alti nella storia del club. Nuove sfide, nuove emozioni, nuove piazze in cui portare il suo calcio sono possibili. I tempi sono maturi per un addio che tutti speravano potesse essere migliore.