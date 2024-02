Atletico Madrid, Gimenez a rischio per il ritorno con l'Inter: le ultime

Il primo atto della sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi, vinto di misura dai nerazzurri grazie alla rete di Marko Arnautovic, è già alle spalle ma in casa Atletico Madrid si inizia già a ragionare nell’ottica del tentativo di rimonta fissato per il prossimo 13 marzo al Civitas Metropolitano. E per Diego Simeone le ultime notizie che arrivano dall’infermeria non possono confortare, visto che il centrale difensivo José Maria Gimenez è andato nuovamente ko. Il calciatore uruguaiano, che era stato recuperato da un precedente infortunio muscolare che aveva richiesto uno stop di 2 settimane, ha avuto nella giornata di oggi il responso ufficiale dagli esami resisi necessari per il problema accusato nel corso del primo tempo del match contro l’Inter.



A RISCHIO PER L'INTER - Il comunicato ufficiale pubblicato dall’Atletico Madrid parla di una lesione miofasciale del muscolo destro e dell’inizio delle terapie del caso per avviare il processo di recupero. Non essendo stato precisato il grado della lesione, è molto complicato al momento ipotizzare la data del rientro del giocatore classe ‘95, anche se è altamente probabile che, oltre al prossimo impegno di Liga con l’Almeria, salterà la semifinale di ritorno di Coppa del Re con l’Athletic Bilbao e la successiva sfida contro il Betis Siviglia. Simeone spera di poterlo riavere per il match contro il Cadice del prossimo 9 marzo o al più tardi per la seconda partita contro l’Inter. Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli sulla gravità del problema accusato a San Siro e la lunghezza dello stop.



Meno serio si è invece rivelato il problema occorso ad Antoine Griezmann, anche lui costretto ad uscire dolorante dal campo per una distorsione alla caviglia di medio grado che terrà certamente il francese ai box contro l’Almeria e lo mantiene a forte rischio per la semifinale di coppa contro l’Athletic Bilbao. Nell’infermeria dei colchoneros figurano da tempo pure i lungodegenti Azpilicueta e Lemar.