Il difensore dell'Atletico Madrid José Gimenez ha parlato ai microfoni di Radio Marca: "La Juventus è una grande squadra come lo sono tutte quelle arrivate agli ottavi di Champions League. Non credo che la forza della Juventus sia solo Cristiano Ronaldo, la loro forza risiede nel gruppo. Ma anche noi siamo uniti e abbiamo fame di vittorie. Siamo una squadra competitiva e penso che lo abbiamo dimostrato durante le partite. Non è un brutto momento per noi, sono mancati i risultati contro Betis e Real, ma abbiamo comunque giocato bene".