Diego Godin allontana l'ipotesi Juventus. I bianconeri hanno valutato a lungo l'uruguaiano dell'Atletico Madrid come possibile rinforzo in difesa, ma il giocatore è adesso a un passo dal rinnovo con i Colchoneros. A testimoniare la volontà di rimanere al Wanda Metropolitano, arrivano anche le parole dello stesso Godin, intervenuto in conferenza stampa alla vigila del derby di Supercoppa europea contro il Real: “Provo orgoglio, felicità e responsabilità per indossare la fascia da capitano di questa squadra".