Ecco i convocati dell'per la sfida con la, ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì alle 21 all'Allianz Stadium: ce la fa, il difensore uruguaiano (in gol nel 2-0 dell'andata) aveva lavorato a parte per precauzione per il fastidio al quadricipite, ma recupera ed è a disposizione di: Adan, Oblak, Alex.: Godin, Arias, Savic, Juanfran, Gimenez, Montero.: Koke, Saul, Lemar, Rodrigo, Vitolo, Mikel Carro, Joaquin.: Griezmann, Kalinic, Correa, Morata.