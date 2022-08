Sembra lontano il Mondiale di Russia 2018, vinto da protagonista con la Francia. Per, passato nel 2019 dall'Atletico Madrid al Barcellona per 120 milioni di euro e poi tornato in prestito biennale l'estate scorsa ai Colchoneros,. Non è in crisi realizzativa (ha segnato all'esordio in Liga contro il Getafe), mae gli preferisce sempre Morata e Joao Felix. Non certo gli ultimi arrivati, eppure c'è una clausola nell'accordo con il Barcellona che non può essere ignorata e spiega il cambiamento nelle gerarchie offensive biancorosse.Chi mastica un po' di mercato avrà certamente familiarità con la locuzione. Ecco, il Barcellona ha stabilito un accordo simile con l'Atletico per il prestito biennale di Griezmann, eUna quota molto alta, tant'è che i blaugrana contano molto sui soldi in arrivo dal riscatto obbligatorio del Piccolo Diavolo., già alle prese con varie acrobazie di bilancio.ha già segnato, dicevamo, ma',. L'Atletico ha rinunciato alle cessioni di Llorente, Joao Felix, Morata e Cunha, dunque risparmiare 40 milioni sul fronte relativo al francese non pare illogico. Certo, si potrebbe trovare una soluzione per farlo giocare altrove, ma a quanto filtra dalla Spagna. Stando agli accordi,. Un conteggio che a Barcellona, in assenza di novità negli ultimi giorni di mercato, terranno in maniera spasmodica nel corso della stagione.