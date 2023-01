I Mondiali lo hanno rilanciato e ora Griezmann non vuole più fermarsi. L'attaccante dell'Atletico Madrid si è concesso ai canali social del club per una lunga intervista in cui ha parlato di com'è fuori dal campo. E ha rivelato un segreto 'cromatico'.



"Per capire se sono felice o meno basta guardare ai miei capelli, a come li taglio o come li coloro. L'ho sempre fatto da quando ero piccolo: ora volevo cambiare e la scelta era se farli blu o rosa. Allora abbiamo fatto una sorta di votazione a casa e, siccome siamo 3 donne (le sue due figlie e la moglie) e 2 uomini (io e mio figlio), ha vinto il rosa".