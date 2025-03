Atletico Madrid, Griezmann verso gli USA

AFP via Getty Images

al termine di questa stagione, nonostante il suo contratto scada l'anno prossimo a giugno 2026.Entro la fine di questo mese di marzo ci sarà un incontro tra i dirigenti del club spagnolo allenato da Diego Pablo Simeone e l'attaccante francese, che il prossimo venerdì 21 marzo compirà 34 anni. Sempre secondo Matteo Moretto,Griezmann potrebbe così chiudere la propria carriera nella Major League Soccer dopo aver vestito le maglie di Real Sociedad, Barcellona e appunto Atletico Madrid. Che lo ha acquistato nell'estate del 2014 dalla Real Sociedad per 30 milioni di euro, 5 anni dopo lo ha venduto al Barcellona per 120 milioni di euro per poi riprenderlo dopo altri 2 anni per 32 milioni di euro.

Finora Griezmann con l'Atletico Madrid ha segnato 197 gol in 430 presenze, vincendo 1 Europa League, 1 Supercoppa europea e 1 Supercoppa spagnola.