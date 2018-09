Nel corso dell'intervista concessa a L'Equipe, Antoine Griezmann parla anche dell'importanza dell'arrivo di Thomas Lemar all'Atletico Madrid per la sua permanenza: "Mi sono sentito importante in questo club che mi ha mostrato amore. E i dirigenti sapevano che, per restare, volevo garanzie sportive. La società ha fatto sforzi straordinari, l'acquisto di Lemar corrisponde a quello di cui avevo bisogno. L'arrivo di TomTom ci ha fatto bene e con Lucas (Hernandez, ndr) abbiamo fatto tutto il possibile per metterlo a suo agio, anche i traduttori".