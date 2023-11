Antoine Griezmann sta brillando con la maglia dell'Atletico Madrid. Dall'inizio della stagione, il francese ha già segnato 12 gol in 16 partite e, in una recente intervista, ha fatto capire che gradirebbe il rinnovo di contratto (in scadenza 2026). Secondo quanto riportato da El Nacional, però, Griezmann ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e il Manchester United è pronto a pagarla, offrendo uno stipendio 3 volte superiore a quello che percepisce in Spagna (21 milioni contro i 7 attuali).