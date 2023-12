Mario Hermoso, difensore dell'Atletico Madrid e in scadenza con i Colchoneros a giugno 2024, ha parlato anche del proprio futuro in una recente intervista. "So di dover prendere una decisione sul mio futuro. L'Atletico significa molto per me ed ho un rapporto duraturo con Simeone, che negli anni ha contribuito in maniera decisiva alla mia crescita. Sto pensando alla strada da intraprendere, ma non ho ancora deciso".