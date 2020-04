Arrivato a parametro zero nella scorsa estate, bruciando anche la concorrenza dei club italiani, Hector Herrera è al momento una seconda scelta nell'Atletico Madrid. Il centrocampista messicano classe '90 ha disputato solo 9 partite da titolare in campionato e 2 in Champions League: non è da escludere un suo addio a fine stagione, nonostante un contratto firmato fino al 2022.