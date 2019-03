La settimana appena terminata è stata una delle più difficili per Simeone da quando è alla guida dell'Atletico Madrid, infatti i colchoneros dopo la pesante disfatta di Torino contro la Juventus hanno perso anche in Liga contro l'Athletic Bilbao. A seguito di questi risultati il cholo è stato messo sul banco dagli imputati dalla maggior parte dei media spagnoli, ma come riporta Marca, i tifosi dell'Atletico appoggiano totalmente il loro condottiero. Infatti sta mattina al centro di allenamento i supporter hanno tapezzato le recinzioni attorno ai campi con cartelli rappresentanti il volto di Simeone, una chiara manifestazione d'affetto per l'uomo che ha fatto vincere sette trofei in otto anni ai colchoneros.