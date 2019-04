Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato della squalifica per 8 giornate inflitta a Diego Costa. Questo il suo pensiero riportato dal Mundo Deportivo: "Una brutta notizia per noi, ma se il Comité de Competicion ha stabilito 8 giornate probabilmente sarà così, anche se la cosa più normale sarebbe fare ricorso. In quella sede potremo portare tutte le prove a sostegno della nostra tesi. Non ci aspettavamo questa punizione, comunque. Questo secondo me è il calcio, esistono giocatori di temperamento e dentro un campo possono succedere queste cose. Futuro di Diego Costa? Perché non dovrebbe restare qua? Per me è magnifico".