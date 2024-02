Atletico Madrid, il presidente Cerezo: 'Simeone all'Inter? Ecco la situazione. Lautaro non è voluto venire da noi'

Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato alla stampa spagnola presente a Milano in vista degli ottavi di finale di Champions League da giocarsi contro l'Inter. Le sue parole.



LAUTARO - "Un grande giocatore, è stato molto vicino all'Atletico e gli auguro di avere successo. Non è voluto venire da noi, ma sappiamo che è un grande calciatore".



OBIETTIVI - "Ci giochiamo la stagione in una settimana? No, non ce la giochiamo né qui né contro l'Almeria. Vogliamo fare bene sia in Liga che in Champions che in Copa del Rey. Un risultato buono per l'Atletico questa sera? Qualsiasi che non sia una sconfitta. Dobbiamo raggiungere un buon risultato per giocarcela poi a Madrid. Vi ricordo che abbiamo affrontato anche una grande inglese e l'abbiamo eliminata dalla competizione. Gli allenatori sanno cosa fare...".



RIVALI - "Noi e l'Inter siamo in quel gruppo di squadre migliori al mondo. La gente sa cosa ha fatto l'Atletico e cosa farà. Questa doppia sfida è al 50%, noi arriviamo qua con voglia, ambizione e vogliamo vincere. E ogni volta che abbiamo giocato con l'intenzione di vincere, poi lo abbiamo fatto".



SIMEONE ALL'INTER - "Tutti hanno chiara la situazione di Simeone, inclusa l'Inter. Non c'è niente da dire a riguardo".