Dopo il rinnovo, Simeone e l’Atletico hanno iniziato a pianificare il mercato. Oblak e Koke sono gli unici incedibili, mentre Saul, Gimenez, Felipe e Lemar potrebbero uscire se arrivasse l’offerta giusta e dare un po’ di respiro alle casse del club. Herrera, Vitolo e Vrsaljiko sono invece sul mercato. In entrata, il grande obiettivo è De Paul, per il quale il cholo vorrebbe offrire il giovane difensore Nehuén Perez come contropartita. Lo riporta Mundo Deportivo.