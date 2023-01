L'Arsenal ha un vantaggio nella corsa a Joao Felix. I londinesi si contendono le sue prestazioni con Manchester United e Chelsea, ma, come riporta The Athletic, i Gunners sono in vantaggio grazie anche ai contatti che il giocatore intrattiene con Thomas Partey, suo compagno di squadra all'Atletico Madrid. Se Joao Felix si troverà a valutare le offerte, questo potrebbe giocare a favore dell'Arsenal.