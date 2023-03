Il posto di Diego Simeone come allenatore dell'Atletico Madrid sembra più che mai in bilico per il 2023/2024. Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2024, non è detto che il Cholo continui ad allenare a Madrid fino ad allora: dipenderà, oltre che dal club, anche dalla sua volontà.



L'Atletico potrebbe operare un cambio di tecnico che sarebbe una mutazione filosofica ancor prima che tattica. Luis Enrique, fermo dopo il deludente Mondiale vissuto dalla sua Spagna e accostato nel frattempo anche a un posto sulla vacante panchina del Tottenham, è un'idea concreta, mentre secondo alcuni sarebbe in corsa anche Gian Piero Gasperini dopo i tanti anni di Atalanta. In ogni caso, non è lecito dare per certo un addio del Cholo, che come in altre occasioni alla fine potrebbe anche rimanere.