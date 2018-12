L’Atlético Madrid, prossimo avversario della Juventus in Champions League (il 20 febbraio l’andata degli ottavi di finale), vince 1-0 al Wanda Metropolitano contro l’Espanyol: decide un gol su rigore di Griezmann, anche se i Colchoneros di Simeone devono ringraziare soprattutto il loro portiere Jan Oblak.



In Spagna esaltano lo sloveno, in particolare il sito di Marca scrive: “C’è chi in questi giorni va al cinema per vedere Spiderman o Aquaman e c’è chi invece rimane al Wanda Metropolitano per vedere un altro supereroe (…). Se non fosse stato per Oblak, l’Espanyol avrebbe preso i tre punti e a nessuno sarebbe sembrato strano (…). Prima Borja Iglesias e poi Baptistao hanno notato come lo sloveno fosse non grande, ma gigante”.