Atletico Madrid-Inter: Simeone esulta e si fa male

A mille all'ora. Diego Simeone gioca le partite anche da fuori, oltre il perimetro, dalla panchina. Un match vissuto ad alta intensità, a incitare, a urlare, ad arrabbiarsi. A sostenere i suoi. E a festeggiare, come in occasione del gol di Depay, che ha mandato la partita ai supplementari. Uno scatto, che gli ha procurato dolore, non solo felicità. Come raccontato da Prime Video il Cholo si è fatto male mentre esultava. Un problema muscolare, che lo ha bloccato a terra per qualche secondo. Poi è tornato in piedi e ha continuato a dirigere i suoi, con una smorfia sul volto. E al gol sbagliato da Riquelme al 94' torna giù, ma stavolta per lo sconforto.