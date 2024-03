Atletico Madrid-Inter, Thuram stringe le parti basse di Savic FOTO

Gesto inaspettato da parte di Marcus Thuram, attaccante nerazzurro, sul difensore dell’Atletico Madrid Savic, intorno al 10’ del primo tempo supplementare della sfida tra i meneghini e i Colchoneros, valida per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Durante una giocata da rimessa laterale, c’è un contatto tra il centravanti francese e il centrale ex Fiorentina. Evidente trattenuta tra i due, ma il fatto curioso arriva dopo pochi secondi: Thuram, infatti, si appoggia vistosamente sulle parti basse di Savic, stringendo la propria mano sui testicoli del centrale di Simeone che cade immediatamente in preda al dolore. Una scorrettezza, pescata dalle telecamere, che si chiude con una spiegazione e le risate fra i due giocatori, con Savic che spintona giocosamente Thuram e con il numero 9 nerazzurro che viene poi sostituito da Inzaghi. Al suo posto è entrato Alexis Sanchez.

Estoy llorando con Thuram pic.twitter.com/rF9lNTCCMJ — BLAUGRANA FCB (@blaugrana_fcb1_) March 13, 2024