Joao Felix, trequartista dell'Atletico Madrid, parla a Marca dopo la vittoria per 7-3 contro il Real: "Sono molto contento, abbiamo vinto anche se è una partita amichevole e serve per capire come lavorerà la squadra. Il mio obiettivo è quello di giocare bene e farlo nel miglior modo possibile. Diego Costa? È un buon attaccante, ottimo per la squadra".