Joao Felix da record. L'attaccante dell'Atletico Madrid, prelevato dal Benfica per 120 milioni di euro, è il giocatore più sostituito della Liga. Dopo un inizio da urlo, con gol, assist e tante giocate, ora sta riscontrando qualche difficoltà in Spagna.



Diego Pablo Simeone, in campionato, ha sostituito 7 volte su 8 il classe '99 portoghese, giocando gli interi 90' solamente contro il Leganes. In Champions League, invece, giocata tutta la sfida con la Juventus (c'era da rimontare uno 0-2), mentre con la Lokomotiv, dove è andato in gol, è stato sostituito nei minuti finali. Nessuno come lui in Liga, comunque, coi tifosi che vogliono qualcosa in più dal loro nuovo numero 7.