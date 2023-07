Joao Felix è un separato in casa Atletico Madrid. Il portoghese si sta allenando a parte e spinge per trasferirsi altrove, dopo il passaggio in prestito al Chelsea.



TRATTATIVA - Parlando a Fabrizio Romano, non ha usato giri di parole: "Mi piacerebbe giocare per il Barcellona. È sempre stata la mia prima scelta e mi piacerebbe che fosse il mio prossimo club. È un mio sogno sin da quando ero piccolo. Se si avverasse, sarebbe un sogno che si realizza". Irati per le parole non concordate col club, secondo As, l'Atletico Madrid ha dato il permesso al giocatore di parlare col Barcellona: un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere la formula che accontenta tutti.