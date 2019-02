EN DIRECTO #AtletiJuve | Así fue contacto de De Sciglio con Diego Costa. No hay dudas, es fuera del área https://t.co/RomRTL0bYK #UCL pic.twitter.com/l7o1Id6Rht — MARCA (@marca) 20 febbraio 2019

Al Wanda Metropolitanosi sfidano per la sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League. A dirigere la partita è il tedesco, con assistenti Thorsten Schiffner e Marco Achmueller. Quarto uomo sarà Tobias Welz, mentre al, grande novità di questo turno della massima competizione continentale, ci sono Bastian Dankert e Sascha Stegemann. Di seguito gli episodi da moviola del match analizzati dalla redazione di calciomercato.com:55' -. Intervento scomposto ai danni di Gimenez, giallo corretto per il terzino della Juve che era in diffida e salterà la gara di ritorno.53' - Proteste dell'Atletico Madrid che chiede un calcio di rigore all'arbitro. Ronaldo colpisce di testa, Mandzukic in area di rigore colpisce il pallone col braccio molto vicino al corpo: giusto non concedere in penalty agli spagnoli.45+3' -. Fallo da dietro del centrocampista dell'Atletico Madrid ai danni di Dybala, il cartellino giallo è sacrosanto. Thomas era diffidato e dunque salterà la sfida di ritorno.42'Pestone di Godin dritto sul piede di Ronaldo: l'arbitro fischia il fallo, ma non ravvisa l'ammonizione per il difensore dell'Atletico Madrid. Decisione discutibile, protestano i bianconeri.27' -perché il fallo è avvenuto leggermente fuori dall'area di rigore. Corretta la chiamata, ma ci stava il cartellino giallo per De Sciglio.14’ - Dybala tocca il pallone con il braccio sinistro per eludere l’intervento del difensore dell’Atletico Madrid e involarsi verso la porta avversaria. Gli spagnoli chiedono l’ammonizione per Dybala, l’arbitro sanziona il fallo di mano ma non estrae il giallo all'argentino.10' -per un intervento da dietro su Diego Costa a interrompere una ripartenza dell'Atletico Madrid.8' -Lo spagnolo avanza in barriera mentre Cristiano Ronaldo è pronto a calciare a rete su punizione, l'arbitro estrae il cartellino giallo. Diego Costa era in diffida e dunque salterà la sfida di ritorno.1' - Griezmann colpisce il pallone al volo in area in sforbiciata, Matuidi interviene in modo scomposto e tocca leggermente il piede del francese: proteste dei giocatori dell'Atletico Madrid che chiedono il calcio di rigore. L'arbitro non interviene dopo il consulto con il Var non assegna né la punizione a due in area né il rigore.