Atletico Madrid-Juventus 2-1, il tabellino:

ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-1

24' Lemar, 29' Khedira (J), 33' Joao Felix (A)



ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier (57' Arias), Savic (57' Hermoso), Gimenez (57' Felipe), Lodi (66' Sanchez); Koke (57' Herrera), Llorente (46' Thomas Partey), Saul (66' Riquelme), Lemar (66' Vitolo); Joao Felix (57' Correa), Morata (57' Diego Costa [91' Saponjic]). All. Simeone



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (60' Buffon); De Sciglio (71' Danilo), de Ligt (71' Demiral), Chiellini (46' Bonucci), Alex Sandro (60' Cuadrado); Khedira (60' Matuidi), Pjanic (60' Bentancur), Rabiot (71' Emre Can); Douglas Costa (60' Bernardeschi), Higuain (60' Dybala), Cristiano Ronaldo (71' Mandzukic). All. Sarri