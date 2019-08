L'ultima gara di International Champions Cup. La Juventus affronterà l'Atletico Madrid domani sera, ore 18 circa, per l'impegno finale del nota competizione estiva. ​



DOVE VEDERE - La partita dei bianconeri nell’International Champions Cup sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Sportitalia (anche in streaming sul sito ufficiale dell'emittente). LIVE anche qui su ilBiancoNero.com.