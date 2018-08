Nikola Kalinic è stato presentato oggi al Wanda Metropolitano come nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Ringrazio il presidente per le belle parole, spero di fare il massimo per questo club e raggiungere tutti gli obiettivi, ne abbiamo molti. Ho ancora bisogno di tempo, per la Supercoppa giocheremo contro un club importante ma spero vinceremo. Mondiale? Non ne ho parlato con Simeone, quello che è successo in Nazionale è capitato, è stata una scelta sua (del ct Dalic, ndr) di non contare su di me. Non ho avuto la medaglia perché non ho giocato, né aiutato ad arrivare al grande risultato della Croazia. Ruolo? Griezmann e Diego Costa sono due tra i migliori attaccanti d'Europa, devo lottare per competere e giocare. Li rispetto, ma ci sono molte partite e dei momenti in cui riposeranno. L'Atletico? "Seguo molto questa squadra, so come si allena e ho parlato con Vrsaljko. Ho bisogno per abituarmi a tecnico e lavoro, ma ho molta voglia".