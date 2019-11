Ci pensa Koke a suonare la carica in casa Atletico Madrid prima della partita con la Juve: "Quello che è successo la scorsa stagione è acqua passata. Vogliamo riscattarci, faremo di tutto per vincere. Sappiamo che la Juve è una delle più forti, dovremo impegnarci al massimo per i tre punti, ci siamo preparati per riuscire a farcela".







RONALDO - "Guardiamo alla Juve, che è forte e non è solo Cristiano. Vedremo se riuscirà a fare una delle sue partite"