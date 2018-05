Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha commentato a caldo ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell'Europa League dei Colchoneros, che stasera hanno superato per 3-0 il Marsiglia nella finale giocata a Lione.



Queste le sue parole: "E' stata una partita fantastica. Tutta la squadra ha fatto un anno incredibile con tanto lavoro e ci siamo meritati questa ricompensa. Simeone? Ci ha parlato prima della partita, sapevamo benissimo cosa fare in campo. Non ci ha parlato solo di tattica ma anche del cuore che dovevamo mettere nella partita e lo abbiamo fatto. Griezmann via? Adesso ci viviamo questo momento, poi vedremo".