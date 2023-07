C'è chi dice no. Mister Diego Simeone non si lascia sedurre dalle sirene di mercato saudite ed è pronto a rispedire gentilmente al mittente una proposta da capogiro dell'Al Ahli. Lo riporta l'emittente ESPN, secondo la quale il tecnico dell'Atletico Madrid non sarebbe affatto interessato ad andare ad allenare in Saudi Pro League.