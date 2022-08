La scorsa estate Atletico Madrid e Barcellona hanno trovato l'accordo per il prestito biennale di Griezmann: il diritto di riscatto, fissato a 40 milioni, diventerà obbligatorio se il giocatore dovesse giocare il 50% delle partite in cui sarà disponibile. Ma con il passare dei mesi, le idee cambiano: oggi, la strategia dei Colchoneros per evitare l'obbligo di riscatto è quella di utilizzare il francese con il contagocce: Simeone sta schierando Griezmann per meno di 45' a partita. Questione di ragionamenti.