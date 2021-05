Luis Suarez è stato l’uomo scudetto per l’Atletico di quest’anno, ma non è sicuro che vestirà la maglia dei colchoneros anche l’anno prossimo. Il suo contratto prevede infatti una clausola che gli permetterebbe di decidere, unilateralmente, di rescindere il contratto. A Madrid sono molto fiduciosi sulla sua permanenza, ma, nel caso in cui partisse, secondo Mundo Deportivo, il preferito di Simeone e dirigenza per sostituirlo sarebbe Lautaro Martinez.