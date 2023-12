Atletico Madrid – Lazio 2-0: non può opporsi al destro di Griezmann in avvio, né alla bordata di Lino a inizio ripresa. Sicuro nelle altre occasioni in cui è chiamato in causa.: Lino ha troppa libertà su quella fascia. Soffre tantissimo nell’1vs1 contro il brasiliano. (dal 13’ s.t.: La difesa continua a ballare, ma almeno lui prova ad affacciarsi davanti per alleggerire la pressione): superficiale e approssimativo sia in marcatura, sia nella gestione del pallone da dietro.: commette un solo errore grave: perdere la marcatura su Griezman in occasione dell’2-0.: trasparente, sia per i compagni, sia per gli avversari. (dal 26’ s.t.: con lui in campo la Lazio si ricorda che esiste anche la fascia sinistra su cui poter costruire la manovra): unica nota positiva della serata. Si conferma l’uomo più in forma del momento nel centrocampo della Lazio. Tanti palloni recuperati e presenza costante a tutto campo.: si limita a fare il compitino, gestendo senza rischi il palleggio da dietro con i compagni in difesa.: prova ad ispirare la manovra con le sue qualità. Non concretizza granché, ma almeno prova a a inventare qualcosa in una fase offensiva totalmente sterile. (dal 17’ s.t.: apporto nullo. Sembra quasi svogliato.): ingrana la marcia solo in alcuni momenti. Il giallo (evitabile) dopo pochi minuti lo condiziona. Quando riesce ad accelerare crea sempre apprensioni, ma da lui ci si aspetta sempre un guizzo in più, che stasera non è arrivato. (dal 13’ s.t.: entra bene in partita, ma non sposta gli equilibri. Ha almeno il merito di vivacizzare una manovra senza grandi idee.): resta ingabbiato tra Savic e Hermoso senza possibilità di rendersi utile. (dal 17’ s.t.: recrimina per una spinta in area su cui poteva starci il rigore. Ma è l’unico acuto nella sua partita.): spreca la chance del pari al 12’. Poi non fa altro che sbattere sul muro della difesa avversaria combinando poco.All.: la scelta conservativa dall’inizio sugli esterni difensivi non paga. Nonostante le sue dichiarazioni in conferenza, visto l’atteggiamento dei calciatori quella della Lazio è sembrata proprio una gita più che una partita stimolante.: Oblak 6; Lino 7,5, Hermoso 6, Gimenez 5,5 (dal 1’ s.t. Soyuncu 6), Savic 6,5 (dal 24’ Azpilicueta 6), Molina 6,5; Saul 6, Witsel 6 (dal 17’ s.t. Koke 6), De Paul 6; Correa 6 (dal 17’ s.t. Morata 5,5), Griezmann 7 (dal 1’s.t. Depay 6). All.: Simeone 6,5