Atletico Madrid-Lazio (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport, Mediaset Infinity e Now) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata del gruppo E nella fase a gironi di Champions League.



IL PUNTO - Entrambi i club sono già qualificati agli ottavi di finale. I biancocelesti devono vincere per sorpassare al primo posto in classifica la squadra allenata da Simeone. Arbitra l'olandese Gozubuyuk, assistito dai connazionali Zeinstra e Balder con Kooij quarto uomo, il tedesco Fritz e lo svizzero San al Var.



LE ULTIME - Sarri non può contare sullo squalificato Rovella oltre agli infortunati Isaksen e Romagnoli. Immobile parte dalla panchina, due ballottaggi: Marusic o Pellegrini terzino sinistro, Guendouzi o Kamada a centrocampo. Dall'altra parte Simeone deve fare a meno degli indisponibili Barrios e Lemar e non rischia il diffidato Samuel Lino. Griezmann potrebbe partire arretrato sulla linea dei centrocampisti.



PROBABILI FORMAZIONI



ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Griezmann, Riquelme; Morata, Correa. All. Simeone.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.