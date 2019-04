Come riferisce Marca, in casa Atletico Madrid uno dei casi di mercato da studiare al termine della stagione sarà il futuro dell'attaccante classe '95 Thomas Lemar. Il francese, l'acquisto più caro nella storia colchonera (72 milioni di euro più bonus), ha un contratto fino a giugno 2023 ma il suo destino sarà deciso da Diego Simeone. Intervistato da Telefoot, Lemar ha dichiarato: "Non sto vivendo una stagione eccezionale, ma non ho mai pensato di andarmene. Dipende da me restituire all'Atletico la fiducia che è stata riposta nei miei confronti".