Atletico Madrid, lo sfottò di Ozil: 'Col cartellino blu giocheranno sempre in 6!'

Il calcio si rinnova. L'ultima trovata delle grandi sfere dello sport più amato e praticato al mondo è l'introduzione del cartellino blu che si va ad aggiungere a quello giallo e a quello rosso. Gli arbitri lo avranno in futuro nel taschino - la sperimentazione partirà nella prossima stagione, in FA Cup - e potranno usarlo per punire i falli tattici o i giocatori che hanno ecceduto in proteste, rifilandogli un'espulsione di dieci minuti.



STILETTATA - La notizia ha diviso e fatto discutere la grande platea di appassionati. Persino un ex campione come Mesut Ozil, ex Arsenal e Real Madrid, ha voluto dire la sua lanciando una battuta pepata ai vecchi rivali dell'Atletico Madrid. Su X, il tedesco ha commentato la novità e sbeffeggiato i prossimi avversari dell'Inter negli ottavi di Champions League. "Cartellino blu? Quindi l'Atletico Madrid giocherà sempre solo con 6 giocatori?", ha scritto, facendo riferimento al modo spesso di giocare degli spagnoli di Simeone.