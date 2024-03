Atletico Madrid, lo sfottò social all'Inter sul rigore di Sanchez: 'Entra? Non penso proprio'

Redazione CM

L’Inter ha terminato il proprio cammino in Champions League, dopo la sconfitta patita contro l’Atletico Madrid e i fatali calci di rigore, che hanno consegnato la qualificazione ai quarti di finale ai Colchoneros di Simeone. Le reti di Griezmann e Depay nei tempi regolamentari e gli errori dal dischetto da parte di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez nella lottery finale non hanno permesso alla formazione di Inzaghi di replicare lo straordinario cammino compiuto solamente la scorsa stagione.



LO SFOTTO’ SOCIAL – Pochi giorni dopo l’amara sconfitta del Metropolitano, ecco che il profilo social ufficiale di TikTok dell’Atletico ha riportato l’attenzione su un particolare episodio della sfida di Madrid, ovvero il rigore di Sanchez parato da Oblak. Il portiere sloveno ha neutralizzato la sua conclusione di Alexis Sanchez e i social dei Colchoneros gli hanno reso omaggio con le immagini dei suoi interventi provvidenziali, ma con un sottofondo particolare: “Entra? Entra? Entra? Non penso proprio!”.



TORMENTONE – Ma a cosa si riferiscono queste frasi? “Entra? Non penso proprio!” è il tormentone che ha reso famosissimo sul web (e non solo) Domenico Macrì, per tutti il_mac_64. Il personaggio, che conta 350mila follower su Instagram, è in realtà un avvocato di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, che negli scorsi mesi è diventato uno dei volti più noti in assoluto sul web in Italia. Nei suoi scherzosi video mette in mostra il suo ormai famosissimo trapezio, talmente sviluppato da non riuscire a entrare nell’inquadratura. Da qui, il meme mostrato dalla squadra spagnola che ha voluto goliardicamente prendere in giro l’Inter.