Setto gol realizzati nella Liga in 8 partite e poco conta se la miglior difesa (4 gol subiti) sta mantenendo l'Atletico Madrid nelle posizioni alte della classifica: la mancanza di gol è un problema che mette in apprensione el Cholo Simeone. Secondo AS, sarebbe proprio l'allenatore argentino ad aver lanciato l'allarme alla sua dirigenza chiedendo a gran voce quel profilo che, nelle idee del Cholo, potrebbe fare più che comodo ai Colchoneros: il nome di Edison Cavani torna di moda in casa Atletico, soprattutto alla luce delle voci secondo le quali il classe '87 uruguayano starebbe rifiutando il rinnovo di contratto proposto dal PSG.

Non solo il club madrileno sulle tracce del 'matador': anche il Manchester United sarebbe intenzionato a provare l'affondo per Cavani già a gennaio per rinforzare l'attacco di Solskjaer.